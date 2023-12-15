Около 10:30 под торжественные речи министра сообщения Каспарса Бришкенса, вице-предселателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, главы Pasažieru vilciens (теперь — Vivi) Роджерса Яниса Григулиса и члена правления Škoda Group Зденека Сваты к перрону Рижского центрального вокзала торжественно подошел новый поезд, украшенный флажками. В 10:59 он в первый раз повез пассажиров в Юрмалу. Среди пассажиров исторического рейса была и журналист Delfi.

Министр сообщения, еврокомиссар и глава Viv улыбаются и стоят в неудобной позе, положив руки на кнопку на двери. Десять секунд стоят, двадцать, тридцать. Им сказали, что сейчас раздастся сигнал, они нажмут на кнопочку и торжественно первыми откроют дверь для всех. Сигнал все не раздается.

"Давайте, раз есть минутка, мы вас пока у головы поезда поснимаем", — предлагает кто-то из журналистов. Должностные лица с облегчением соглашаются, отходят на пару метров. В этот момент поезд пищит и двери раскрываются.

Толпа вваливается внутрь. Вкатывается женщина на инвалидной коляске, втискиваются родители с детской коляской. Видят, что двум коляскам не разместиться и идут искать место в другом вагоне. Точнее, в другой части поезда — он не разделен на вагоны в привычном смысле, его части соединены "гармошкой", как в длинных автобусах. Чтобы пройти из начала поезда в конец, придется несколько раз спуститься и подняться по ступенькам — такой дизайн. Перепад высот смотрится красиво, с лестницы удобно фотографировать. Но пара оказывается не готова к кардиотренировке, поэтому решает выйти из поезда и зайти в другом месте.

Активисты Pilsēta cilvēkiem вносят велосипед. Велосипед мешает всем — на место для инвалидных колясок не влезает, возле выхода перегораживает половину пространства.

"Обещают, что потом пос

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