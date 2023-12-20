В процессе работы с уходящем госсекретарем Министерства обороны Янисом Гарисонсом появились разногласия, заявил в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Отвечая на вопрос о причинах, по которым Гарисонс решил покинуть пост госсекретаря, Спрудс отметил, что в процессе работы формировались разногласия, что тоже сыграло свою роль.

Политик не уточнил, по каким вопросам мнения должностных лиц разошлись, лишь добавив, что, несмотря на это, многое удалось сделать совместными усилиями.

Спрудс уверен, что, несмотря на уход Гарисонса, в министерстве будет обеспечена непрерывность работы.

Спрудс убежден, что невзирая на уход Гарисонса, непрерывность работы министерства будет обеспечена.

В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью TV3 сказала, что это нормально, когда люди хотят перемен и по этому пути пошел Гарисонс. Глава правительства не стала комментировать, мог ли возникнуть конфликт между Спрудсом и Гарисонсом.

По оценки Силини, Гарисонс сделал много для оборонной отрасли, например, была введена служба государственной обороны, началось развитие военной индустрии. Перед следующим госсекретарем министерства, по оценке премьера, стоят больши вызовы, поскольку в сфере обороны нужна сильная рука — в том числе, в том, что касается организации закупок. Упоминание о том, что перед Минобороны стоит задача организации госзакупок, любопытно в контексте событий этого года.



В начале 2023 года грянул, напомним, скандал вокруг спортного конкурса на право снабжения продовольствием латвийской армии на сумму в 220 млн евро. В итоге было решено контракт расторгнуть. Несколько чиновников Министерства обороны были отстранены от занимаемых должностей, поднимался тогда риторически и вопрос об ответственности госсекретаря ведомства Яниса Гарисонса, который отрицал, что был в курсе того, как проводилась скандальная закупка. Следует отметить, что закупка была начата еще при министре Артисе Пабриксе (AP!), а скандал грянул уже после парламентских выборов 2022 года, когда обороннное ведомство возглавила Инара Мурниеце (Национальное объединение). Янис Гарисонс занимал должность госсекретаря Минобороны — фактического второго человека в ведомстве после министра — с 2015 года. Андрис Спрудс занял должность министра обороны в сентябре этого года.

Как уже сообщалось ранее, с января обязанности государственного секретаря Минобороны будет исполнять нынешний заместитель Роландс Хениньш.

Спрудс принял отставку Гарисонса и высоко оценивает его работу в сфере обороны.

Гарисонс подал министру обороны заявление об отставке и в течение месяца покинет ведомство. У Гарисонса пока нет новой работы, он "открыт для предложений".

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