Отказ от принципа консенсуса при принятиии решений Европейским союзом не был бы в интересах Латвии, такое мнение в интервью TV3 высказала премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство").

Оценивая недавнее заседание Европейского совета, на котором Венгрия выступала против нескольких решений, связанных с Украиной, Силиня выразил уверенность, что, даже несмотря на эти проблемы, движение к принятию решений в ЕС большинством голосов, а не на основании консенсуса, не будет в интересах Латвии как маленькой страны.

"Как мы сможем защитить свои интересы в такой ситуации?" — задала риторический вопрос политик, рассудив, что нет ничего лучше старой, известной всем системы.

По мнению Силины, единство стран ЕС по-прежнему сильно, поскольку 26 из 27 стран занимают схожие позиции в Европейском совете. Исключением стала Венгрия, из-за которой за кулисами встречи лидеров ЕС развернулась серьезная дискуссия о том, что может быть задействована статья договора ЕС, лишающая одну страну права голоса по тому или иному вопросу.

Наш интерес — сохранить Венгрию в ЕС, потому что мы не хотим, чтобы она попала под влияние России, заявила Силина, признав, отметив при этом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по украинским вопросам не совпадает с позицией венгерского народа.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе в Европейском совете лидеры стран-членов ЕС договорились начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Решение удалось принять, Орбан покинул встречу в момент принятия решения. Однако позже премьер-министр Венгрии заблокировал соглашение ЕС о пакете финансовой поддержки Украины.

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