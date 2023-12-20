Результаты прошлонедельного мониторинга по-прежнему говорят о приросте числа стационарных пациентов с Covid-19, но в целом в Латвии наблюдается стабилизация числа случаев коронавируса. Об этом Delfi сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

На прошлой неделе было лабораторно подтверждено 293 случая Covid-19 (неделей ранее их было 339). В общей сложности было проведено 888 лабораторных тестов на наличие вируса SARS-CoV-2. На прошлой неделе — 821.

На прошлой неделе было госпитализировано 322 пациента, неделей ранее — 401.

Снизилось и количество стационарных больных с тяжелым течением болезни – на прошлой неделе их было восемь, неделей ранее — 12.

Всего на минувшей неделе было зарегистрировано 28 смертей пациентов с Covid-19, неделей ранее — 29. Число зарегистрированных смертей было в возрастной группе "50 лет и старше". По крайней мере в шести случаях основными диагнозами были Covid-19.

Согласно итогам мониторинга на прошлой неделе, средняя интенсивность распространения гриппа в Латвии увеличилась, хотя и остается на низком уровне.

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