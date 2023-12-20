В ближайшие годы в Латвии начнется общенациональная программа по строительству бомбоубежищ, которая устранит нехватку имеющихся в настоящее время объектов гражданской обороны. Однако уже в 2024 году будет запущена комплексная система оповещения и вещания с использованием технологий мобильных телефонов по израильскому образцу — об этом сообщает телеканал ReTV со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Около 20 лет назад правительство Латвии приняло решение прекратить содержание объектов гражданской обороны — бомбоубежищ — из-за отсутствия опасности, отмечает парламентский секретарь МВД Игорь Раев. Однако на фоне украинской войны ситуация изменилась, поэтому срочно решаются вопросы, чтобы население Латвии было защищено в случае военной опасности как в Риге, так и по всей стране.

Как отмечает телеканал, в настоящее время прямой военной угрозы для Латвии нет, но самоуправления активно изучают ситуацию и возможности адаптации подвалов зданий в качестве убежищ в случае угрозы. Во многих местах процесс уже практически завершен. Вскоре на стенах зданий, где можно укрыться в случае военной угрозы, для жителей будет размещены специальные опознавательные знаки гражданской защиты.

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