Билеты на поезд прямого рейса литовского государственного оператора пассажирских поездов LTG Link из Вильнюса в Ригу распроданы до 31 декабря этого года, свидетельствует информация на сайте LTG Link.

Тем временем билеты из Риги в Вильнюс еще доступны — в частности, на первый рейс 27 декабря. Однако билеты на 29, 30, а также 1 января из Риги тоже распроданы.

Уже сообщалось, что ежедневные прямые поезда будут отправляться из Вильнюса утром и из Риги во второй половине дня.

Стандартный билет между двумя столицами будет стоить 24 евро. Пассажиры смогут выбрать между билетами стандартного и первого класса.

Поезд будет отправляться из Вильнюса ежедневно в 6:30, из Кайшядориса — в 7:14, из Шяуляя — в 8:51, из Йонишкиса — в 9:30. Поезд прибывает в Елгаву в 10.06, а на Рижский Центральный вокзал — в 10.43.

Поезд из Риги в Вильнюс будет отправляться каждый день в 15:28, из Елгавы — в 16:08, из Шяуляя — в 17:21, а в Вильнюс прибывает — в 19:51.

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