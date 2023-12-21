В четверг, 21 декабря, Министерство образования и науки подготовило новую модель финансирования школ, которой дано название Programma skolā. Из документа, попавшего в распоряжение агентства LETA, следует, что государство, вводя эту модель, снизит возможности самоуправлений распределять средства школам. Фактически новая модель предусматривает, что государство будет регулировать численность учеников в школах, привязав к этому показателю систему оплаты труда педагогов. Таким образом у государства появится обоснование укрупнять и объединять школы.

Новая модель финансирования предусматривает, что технически государственные целевые дотации на оплату труда педагогов будут по-прежнему перечисляться самоуправлениям, однако самоуправления — то есть, городские и краевые думы — не смогут более перераспределять эти средства внутри школьной сети по своему усмотрению.

Сейчас работает следующая схема: самоуправления сами распределяют государственные целевые дотации на зарплату педагогам между "своими", то есть, находящимися на их административной территории, школами. Причем муниципалитеты распределяют средства, опираясь на свои правила, считаясь лишь с тем, что государство определило минимальную ставку зарплаты педагога. Такой порядок позволяет самоуправлениям, например, "субсидировать" малые школы за счет более крупных.

Новая модель финансирования предполагает, что образовательные учреждения будут получать такой объем государственной целевыой дотации, который установлен на государственном уровне — то есть, Министерством образования и науки. Определенная свобода действий при определении зарплат учителям будет не у самоуправлений, а у самих школ — получив финансирование, они смогут варьировать доплаты в зависимости от квалификации, опыта, результатов работы педагогов. То есть, фактически новая модель финансирования снижает роль самоуправления как посредника в финансовых отношениях государства и школ.

Численность учеников в классах

При этом количество педагогических ставок, необходимых для реализации учебной программы, будет использовано для расчета финансирования, необходимого конкретной школе. Количество ставок будет рассчитываться, исходя из норм Закона "О всеобщем образовании" о нагрузке на учителя (количество контактных часов, факультативных часов, подготовка к урокам в зависимости от численности класса, иные обязанности). То есть, и эти нормативы оговорены государством, а не самоуправлением — на уровне национального законодательства.

При расчете модели финансирование будут учитываться численность классов. Будут существовать три категории классов:

Малые — не более 16 учеников;

Средние — 17-24 ученика;

Большие — более 25 учеников.

На этапе 1-6-х классов параллельные классы могут создавать, если число учащихся в одном классе превышает 26 учеников (например, более 26 первоклассников, более 26 третьеклассников и так далее). На этапе 7-12-х параллельные классы разрешат создавать, если в одном классе будет более 30 учеников.

Но если количество учащихся в классе уменьшится и не будет соответствовать критериям, классы придется объединять, за исключением случаев, когда имеются ограничения, связанные с вместимостью учебных помещений и/или ограничениями по соблюдению санитарно-гигиенических норм.

Максимальное число учащихся в классе установлено не будет, поскольку Министерство образования и науки взяло на себя обязательство следить за "честным разделением классов на параллельные", чтобы избежать случаев создания дополнительных классов для привлечения дополнительное финансирование.

Модель финансирования, предложенная Министерством образования и науки, предусматривает разделение классов на группы по отдельным предметам, где это необходимо для обеспечения качественного учебного процесса. Также будет учтено, что по мере увеличения количества учащихся в классе должно увеличиться время, необходимое для индивидуальных консультаций и учебных часов. Дополнительное финансирование разделения учащихся на группы будет рассчитываться путем применения количества дополнительных оплачиваемых учебных часов в зависимости от численности класса. Эти данные будут учитываться при расчете педагогических ставок. Организация воспитательной работы, то есть выбор, как использовать и по каким предметам разделение на группы, будет находится в ведении самой школы.

Зарплаты вспомогательного педагогического персонала

Министерство образования и науки предлагает рассчитывать количество ставок для вспомогательного персонала — помощника воспитателя, социального педагога, специального педагога, логопеда, библиотекаря, психолога, педагога по профориентированию — исходя из количества учащихся в образовательном учреждении. Для такого вспомогательного педагогического персонала за номинал будет взяла нижняя ставка почасовой оплаты с повышением в 10%.

Модель предусматривает, что в 1-3-х классах будет финансироваться одна ставка помощника педагога на 60 учащихся, если число детей в классе превышает 10 человек. На этапе начального образования роль помощника педагога важна, подчеркивает министерство.

Ставка логопеда будет одна на 300 учащихся, ставка специального педагога, социального педагога, психолога и библиотекаря — по одной на 600 детей. Ставка педагога по профориентации будет одна на 1000 учеников.

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