23 ноября правительство Эвики Силини, созданное "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными", отметит первые 100 дней. Политолог Юрис Розенвалдс осторожно оптимистичен, но предрекает Кабинету министров нелегкие времена, сообщает агентство LETA.

Тандем Силиня-Ринкевич сменил "режим Кариньша-Левитса"

Эксперт отметил, что первые сто дней — это еще не тот период, когда можно увидеть какие-либо существенные изменения в работе правительства. По мнению политолога, правительство Силини пока не свернуло горы, но позитивно то, что улучшилось общение как с обществом, так и с бизнесом.

Розенвальдс отметил, что одной из проблем правительства предыдущего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") была коммуникация, это была и проблема самого премьера, что доходило до крайностей.

"Если говорить о коммуникации, то нужно говорить не только о правительстве Силини, но и о тандеме, образованном Силиней и президентом страны Эдгаром Ринкевичем, что все же изменило атмосферу. Раньше говорили о режиме прежнего президента Эгила Левитса и Кариньша. В случае с премьером и президентом не хотелось бы использовать слово "режим". Позитивные изменения в общении можно наблюдать как со стороны Ринкевича, так и со стороны Силини, что хорошо", — сказал политолог.

Снято "табу" с ряда вопросов

Розенвалдс отметил, что те решения, которые уже приняты, связаны не столько с экономикой, сколько важны для всего общеста. Это вопросы, которые долго не решались — урегулирование партнерских отношений и Стамбульская конвенция.

"Эти вопросы долгое время были напряженными политически во втором правительстве Кариньша. Как можно судить по высказываниям министров тогдашнего правительства, например, для тогдашнего министра финансов Арвилса Ашерадена ("Новое Единство"), это были табуированные вопросы. Нельзя было об этом говорить, а также принимать такие решения, которые бы угрожали коалиции. Я считаю, что разрешение этих вопросов — это позитив", — сказал эксперт.

Политолог прогнозирует также, что собрать 150 тыс подписей для проведения референдума о партнерских отношения собрать не удастся, и принятые Сеймом законы вступят в силу.

Также, по мнению эксперта, есть и иные вопросы, которые начали двигаться вперед, хотя прежде тоже были запретными. Например, вопрос о привлечении рабочей силы. Розенвалдс считает, что и в этой сфере есть определенное движение.

Эксперт предполагает, что правительство Силини не ждут легкие времена — впереди много трудных решений. Одно из них будет, вероятно, связано с латвийской национальной авиакомпании airBaltic.

"Хочу сказать, что начало в целом осторожно-оптимистичное, есть движение в решении тех или иных вопросов, улучшилась коммуникация. Правительство Силины взяло обязательства по сокращению бюрократии, что является одним из главных вопросов нашего экономического развития", — считает Розенвалдс.

Стабилен ли Кабинет министров?

Эксперт подчеркнул, что в Кабинете министров Кариньша нет явного противостояния двух партий коалиции, что наблюдалось во втором правительстве Кариньша, когда "Объединенный список" и Национальное объединение солидаризировались против премьерского "Нового Единства". Хотя Союз "зеленых" и крестьян, войдя в правительство, и отступил от своих, прежде постулированны позиций. По мнению Розенвалдса, важно, чтобы между коалиционными партнерами сложилось более тесное сотрудничество, и пока представление о том, что это происходит — складывается.

За первые сто дней, по мнению эксперта, трудно сделать выводы о том, как показала себя премьер Эвика Силиня. Но стиль общения у нее спокойный, она не пытается уйти от вопросов. Розенвалдс отметил, что не хочет принижать вклад Кариньша, но именно с общением у бывшего премьер-министра возникли определенные проблемы.

Насколько долго будет ли стабильна правящая коалиция, созданная "Новым Единством", Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными"? "История пока об этом умалчивает", — так ответил на этот вопрос Юрис Розенвалдс. По его наблюдениям, признаков раскола коалиции пока нет, хотя разногласия между партнерами имеются. СЗК и "Прогрессивные" — это очень разные политические силы. Но в то же время именно по этой причине они не могут во многих ситуациях объединиться внутри коалиции против "Нового Единства", как это делали в правительстве Кариньша "Объединенный список" и Нацобъединение.

В правительстве Силини, отмечает Розенвалдс, "Новое Единство" по политическим позициям находится между более консервативным СЗК и "Прогрессивными", который свойственен идеологический уклон влево. И такой идеологический расклад делает структуру стабильной. Пока. Ведь в жизни, отмечает политолог, могут происходить некоторые изменения.

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