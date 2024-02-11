Министерствам поручено разработать предложения по улучшению демографии в Латвии улучшить ситуацию, сообщает пресс-служба министерства благосостояния.

Демографические проблемы в Латвии – старение населения, миграция, рождаемость и урбанизация - затрагивают почти все аспекты жизни общества: здравоохранение, образование, рынок труда, социальное обеспечение, городское планирование, сельскохозяйственную политику.

Такие выводы следуют из доклада о реализации демографической политики, который был представлен на заседании Совета по демографическим вопросам, которое состоялось под руководством премьер-министра Эвики Силини.

Участники встречи сошлись во мнении, что решение демографических проблем – дело не краткосрочное, она требует долгосрочного планирования и устойчивой политики, которая требует единого понимание госуправления и участие в разработке и создании видения будущего государства.

По словам министра благосостояния Улдиса Аугулиса, "наконец, на уровне государственной политики мы согласны с тем, что демография – сложная концепция, которую необходимо учитывать и планировать не только в отношении рождаемости и ее стимулирования, но и давать оценку миграционных и демографических процессов, образования и здравоохранения, обеспечивая жителям максимально возможное качество и долгую жизнь".

Отраслевым министерствам поручено подготовить и представить к середине марта в Госканцелярию и Минблаг предложения по развитию демографической политики. А к маю запланированы обсуждения предложений с неправительственными партнерами по сотрудничеству. До 1 июля Минблаг должен представить в Кабмин доклад о разработке демографической политике.

Основные принципы развития детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы в Латвии включают четыре цели: безопасность, развитие, психологическое и эмоциональное благополучие молодежи; обеспечение равных возможностей для нуждающихся в специальной поддержке групп детей и молодежи; поддержка и развитие молодежи, улучшение качества жизни, а также восстановление численности Латвии, пишет газета Diena.

Цели и меры по их реализации определены, но многие графы, в которых предусмотрено финансовое обеспечение, в упомянутом документе пусты. Это касается и улучшения демографии.

Ранее сообщалось, что с 2024 года в Латвии пособие по уходу за детьми с инвалидностью и целиакией выросло со 106,72 до 160 евро, с января увеличено финансирование для детей с тяжелыми и функциональными нарушениями (государство выделило на это 5 млн евро), ста детям с расстройствами аутического спектра будут обеспечены услуги реабилитации (иглотерапия) на общую сумму 600 000 евро, зарплата ассистентов и сопровождающих поднята до 5,37 евро за час (ранее 4,79 евро), поддержаны меры внесемейной опеки над молодежью до 24 лет и некоторые другие.

Минблаг обещает в этом году пересмотреть различные виды пособий, в том числе касающихся опекунов и приемных семей.

Руководитель комиссии Сейма Угис Митревицс ранее не скрывал недовольства проделанной Минблагом работой по реализации основных установок — особенно разделом, касающимся восстановления населения.

"Мы вымираем, но до сих пор непонятно, как способствовать рождаемости. С тех пор, как был ликвидирован Межведомственный координационный центр, который заботился об этом, и вопрос в свое ведение взял Минблаг, за прошлый год не был создан документ, содержащий данные, анализ, выводы, прогнозы, расчеты", - заявил Митревицс.

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