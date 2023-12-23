В декабре рейтинг партии премьер-министра Эвики Силини "Новое единство" пережил значительный спад — по сравнению с ноябрем рейтинги снизились на 2,8 процентных пункта. С другой стороны, Нацобъединение в декабре увеличило свою популярность на 1,5 процентных пункта. Об этом сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское телевидение.

Рейтинги политических партий за декабрь (опрос проводился со 2 по 11 декабря) показывают, что на вопрос "Если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали", 8,3% ответили, что за "Новое единство" 7,8% проголосовали бы за СЗК.

На третьем месте — Нацобъединение, оно лишь немного отстает от СЗК —7,7%, за ним следуют партии "Латвия на первом месте" — 7,2%, "Прогрессивные" — 6,7%, «Стабильности!» – 5,8% и "Объединенный список" – 5,6%.

Если бы избиратели, имеющие право голоса, проголосовали так, как они ответили в опросе, в декабре в Сейм прошли бы те же семь партий, которые сейчас представлены в 14-м Сейме.

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