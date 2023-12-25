Возникшие на тротуаре Вантового моста большие трещины не представляют угрозы для безопасности пешеходов — об этом сообщает LSM со ссылкой на Рижскую думу.

"На данный момент нет необходимости проводить настоящие ремонтные работы, они [трещины] никоим образом не угрожают безопасности моста. Совсем недавно мост прошел плановую инспекцию, которая определила, что этот тротуар соответствует ежедневным нагрузкам. На тротуарах нельзя проводить массовые мероприятия, но они пригодны для ежедневных нагрузок", — отметил Вайводс.

Ранее жители обратили внимание на множество трещин, появившихся на мостовой под воздействием перепада температур. В мэрии указали, что ремонт Вантового моста планируется начать не раньше 2025 года. По словам Вайводса, в настоящее время разработка проекта ремонта Вантового моста находится на финальной стадии. Закупка может быть объявлена в начале следующего года.

"Затем весной мы будем оценивать, нужны ли какие-либо незначительные улучшения на этом тротуаре к следующему сезону", — пояснил чиновник.

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