Из Латвии будут выдворены минимум 1213 граждан России, которые не выполнили требования норм Иммиграционного закона — и не запросили вид на жительство в Латвии, подав соответствующие документы, сообщило агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Упомянутые 1213 человек не подали документы для получения вида на жительство в Латвии к установленному поправками к Иммиграционному закону сроку — к 30 ноября, и нет информации о том, что эти люди уже покинули страну.

Из тех граждан РФ, которые уже затянули с подачей документов, до 30 ноября документы на получение какого-либо (например, временного, а не постоянного) вида на жительство подали все же 1344 человека. Собранная на данный момент информация показывает, что еще 904 человека пересекли внешнюю границу Латвии и покинули страну, сообщает администрация.

Окончательное число лиц, которым придется покинуть Латвию из-за невыполнения требований закона, будет еще обобщаться и обновляться. Поскольку 3 января 2024 года утратят силу постоянные виды на жительство граждан России, на которых распространяются изменения в Иммиграционном законе, и которые до 31 декабря 2023 года не подали заявку на получение статуса постоянного жителя ЕС (этот срок подачи документов распространяется только на тех граждан РФ, которые до 30 ноября повторно сдавали экзамен по госязыку, уточняет PMLP).

В случае, если экзамен по латышскому языку не был сдан успешно, то до 31 декабря необходимо подать заявление на получение разрешения, позволяющего находиться в Латвии в течение двух лет, подчеркивает PMLP. Такую двухлетнюю отсрочку ввел Сейм, внеся поправки в Иммиграционный закон. Во время этих двух лет такие граждане РФ смогут получать социальные и медицинские услуги, их пребывание в стране не станет незаконным.

PMLP особо подчеркивает, что постоянный вид на жительство потеряет силу с 3 января 2024 года, даже если гражданин России подал заявление на получение вида на жительство другого типа — например, временного. В этом случае гражданин РФ сможет продолжать находиться в Латвии до принятия окончательного решения о виде на жительство, однако следует учитывать, что карта вида на жительство, срок действия которой истек, не будет пригодна для поездок, и также могут быть трудности с получением социальных и медицинских услуг.

Те граждане России, у которых есть уважительные причины не сдавать экзамен по латышскому языку, могут подать документы на вид на жительство до 31 марта 2024 года. Вид на жительство в Латвии будет выдан сроком на два года. Оправдательными причинами могут считаться важные обстоятельства, связанные со здоровьем или другие причины, независимые от воли и действий лица.

Процесс выдворения проживающих в Латвии российских граждан, не подавших документы для получения вида на жительство, будет очень сложным и обременительным, признала 6 декабря в комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества глава PMLP Майра Розе.

Иммиграционный закон изначально предусматривал, что срок действия постоянного вида на жительство, выданного гражданам России (бывшим гражданам и негражданам Латвии), истечет в сентябре 2023 года. Чтобы остаться жить в Латвии, таким гражданам РФ нужно было подать заявление в PMLP на получение статуса постоянного жителя ЕС, а чтобы получить такой статус нужно было предоставить в PMLP свидетельство о сданном экзамен по латышскому минимум на категорию А и подтверждение наличия финансовых ресурсов.

Осеню этого года Сейм внес в Иммиграционный закон поправки, которые предусматривают, что граждане РФ при соблюдении требований, связанных с подачей документов, смогут легально проживать в Латвии еще два года и сдать за время экзамен по латышскому языку.

Здесь читайте подробно о том, какие документы нужно подать и как может происходить выдворение.

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