Более 1 000 граждан России, проживающих в Латвии, могут быть выдворены из страны, заявила в программе "900 секунд" на канале TV3 руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

Она сообщила, что около 15 500 граждан России запросили постоянный вид на жительство, а почти 3 000 человек — временный вид на жительство.

По словам Розе, около 2 200 человек не выполнили необходимые действия, чтобы продолжить свое пребывание в Латвии. Однако это еще не окончательная цифра, так как люди продолжают подавать документы, и УДГМ попросило Государственную пограничную охрану проверить, не уехали ли уже люди, информация о чем может появиться в конце этой недели.

"Более 1 000 человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается разобраться, подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать, потому что ни один из пунктов закона к ним не относится", — сказала Розе.

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