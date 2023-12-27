Новый маршрут поезда, который соединяет столицы Латвии и Литвы, еще больше укрепит дружбу и экономические связи между двумя государствами, а также откроет новые возможности путешествий для жителей, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня (“Новое Единство”), встречая на Рижском центральном вокзале прибывших из Вильнюса премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните и министра транспорта Мариюса Скодиса.

По словам Силини, маршрут хорошо дополняет существующее авиасообщение между Латвией и Литвой.

"Это радостное событие еще больше укрепит нашу дружбу. Литва является крупнейшим партнером Латвии как в торговле, так и в туризме: каждый пятый турист в Латвии родом из Литвы. Жители соседней страны также часто используют Рижский аэропорт и airBaltic, которая в неделю обеспечивает 38 рейсов в Литву. Поэтому новый железнодорожный маршрут дополняет существующее авиасообщение, создает новые возможности для туризма и экономического сотрудничества", — заявила Силиня.

Премьер призвала пассажиров поезда из Литвы насладиться латвийской природой, культурой и посетить Старую Ригу и рождественские базарчики.

В ходе рабочего обеда главы правительств Латвии и Литвы обсудили совместные проекты в сферах энергетики и транспорта, ситуацию с безопасностью в регионе, а также дальнейшую политическую, финансовую и военную поддержку для Украины.

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