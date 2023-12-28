На прошлой неделе, с 18 по 24 декабря, заболеваемость гриппом в Латвии выросла, а заболеваемость Covid-19 - стабилизировалась, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Средняя заболеваемость гриппом в Латвии на прошлой неделе выросла, но пока не достигла эпидемического уровня. Лабораторно подтверждено 15 случаев гриппа, в том числе шесть случаев гриппа А и девять случаев гриппа В. Доля положительных тестов увеличилась с 3,5 до 6,6%.

На прошлой неделе к семейным врачам, участвующим в мониторинге, с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей обратились в общей сложности 1095 пациентов, 32 из которых на основании клинических проявлений был поставлен диагноз "грипп". Случаи заболевания были зарегистрированы в Вентспилсе, Валмиере, Юрмале, Екабпилсе, Елгаве, Даугавпилсе и Риге. Наибольшая заболеваемость гриппом зарегистрирована в возрастной группе до четырех лет.

Между тем число инфицированных и госпитализированных пациентов с вирусом Covid-19 стабилизировалось. На прошлой неделе было лабораторно подтверждено 276 новых случаев заболевания Covid-19 по сравнению с 293 на предыдущей неделе. В общей сложности проведено 850 лабораторных исследований.

Число госпитализированных пациентов с Covid-19 продолжает снижаться. На прошлой неделе было госпитализировано 218 пациентов по сравнению с 322 на предыдущей неделе и 401 за две недели до этого. С тяжелой формой заболевания в больницу попали десять пациентов, тогда как неделей ранее их было восемь.

Смерть пациентов с Covid-19 наступила в 21 случае по сравнению с 28 смертями неделей ранее. Большинство умерших были в возрасте 60 лет и старше, один - в возрасте 35-39 лет. По крайней мере в трех случаях основным диагнозом был Covid-19.

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