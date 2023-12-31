Свое первое новогоднее поздравление премьер-министр Эвики Силини ("Новое Единство") записала в здании Рижского Технического университета, подчеркнув тем самым значимость образования в повышени конкурентопособности страны. Глава правительства акцентировала, что залог успешного будущего Латвии — "развитие потенциала наших людей". Портал Delfi приводит в русском переводе самые яркие выдержки из Новогоднего поздравления главы Кабинета министров.

Будущее страны начинается с детей

"В канун Нового года мы открываем дверь в наше будущее. Так что же нас ждет? Я нахожусь в одном из многих мест в Латвии, которым мы можем по-настоящему гордиться — Рижском техническом университете, где наши студенты, ученые и преподаватели работают рука об руку с латвийскими инновационными компаниями. Здесь также открыл свои двери центр длю любознательных, созданный для развития интереса латвийских детей к физике, химии и технике. Это также напоминает нам, родителям, о важности образования детей и ежедневного развития их талантов", — так начала свою речь Эвика Силиня.

Премьер-министр акцентировала, что именно "в процветающей стране мы лучше всего сохраним самое важное — наш латышский язык и культуру".

"Чтобы у нас было успешное будущее, давайте развивать потенциал наших людей. И ключевое слово здесь — образование. Только наука и обучение позволят нам полноценно конкурировать на уровне Европейского Союза и мира", — подчеркнула на премьер.

"Будущее страны начинается с детей", — подчеркнула Эвика Силиня.

Латвия — свободна, и у нее сильные союзники

"Жители Латвии, сегодня вечером в каждом доме мы также будем чествовать героев Украины. За нас борется и украинский народ", — сказала в Новогоднем поздравлении премьер.

"Латвия свободна, обоими ногами стоит в Западном мире, у нас есть сильные союзники. В следующем году исполнится 20 лет, как мы в Европейском Союзе и НАТО. Не всем удалось этого добиться", — подчеркнула Эвика Силиня.

"Не верьте тому, что пытаются вам сказать пессимисты или сознательные паникеры. Я сама реалист, и именно с этой позиции я руковожу правительством Латвии. Если мы идем в ногу с нашими союзниками и даже опережаем их в вопросах обороны и безопасности, то тогда полностью оправдано и ощущение, что нам необходимо развиваться такими же темпами и в других областях", — сказала премьер--министр: "Понятно, что мы хотим сравнивать себя со странами с более развитой экономикой, более высокими зарплатами и более инклюзивным обществом. Я также хочу поставить перед собой и Латвией более высокие цели. Это рост, который чувствует каждый, а также человеческое отношение к каждому. Маленьких проблем не бывает".

В Новогоднем поздравлении Эвика Силиня также коротко отчиталась за первые 100 дней работы своего правительства, и косвенно признала, что прежде в государственном управлении прежде допускались ошибки. В поздравлении Силиня фактически вновь подчеркнула уже озвученные приоритеты правительства на 2024 год: безопасность, образование, развитие предпринимательства, борьба с бюрократией.

Будем больше любить друг друга

"Дорогие жители, люди Латвии — способные, талантливые и упорные. Давайте не будем бояться делать решительные шаги вперед, будем смелыми!", — призвала премьер: "Одновременно хочу пожелать: в суете будней будем

помнить о главном — взаимной доброте, человечности, заботе о своих близких. Порадуем наших коллег по работе, сказав им доброе слово или поблагодарив. Позвоним бывшим одноклассникам и спросим, ​​как у них дела. Давайте протянем руку помощи тем, кто рядом, соседям, давайте ценить радость дарить счастье и безраздельное внимание другим. Не будем забывать гордиться успехами наших соотечественников. Будем больше доверять друг другу и больше любить друг друга. Счастливого вам Нового 2024 года!".

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