В этом году в Латвии ликвидировано 28 учебных заведений, а 24 - реорганизованы, свидетельствует информация Министерства образования и науки (МОН), сообщает агентство LETA.

21 образовательное учреждение, в основном детские сады, присоединено к другому образовательному учреждению. Статус по ступени образования изменили 18 учебных заведений — они в основном преобразованы из средних школ в начальные. Одно образовательное учреждение — Царникавская основная школа — преобразовано в среднюю школу, так как в самоуправлениях столичных пригородов наблюдается рост населения.

Решение об учреждении, реорганизации или закрытии образовательных учреждений принимает самоуправление как учредитель образовательных учреждений. О своем решении самоуправления информируют МОН, подают документы и просят министерство согласовать это решение.

При рассмотрении вопросов о согласовании решения самоуправления МОН оценивает качество работы учебного заведения, доступность дальнейшего образования, транспортное обеспечение, развитие сети образовательных учреждений в крае. Учитывается и мнение участвующих сторон — школьников, педагогов, родителей, утверждают в министерстве.

Больше всего решений о реорганизации или закрытии учебных заведений приняли самоуправления Мадонского края, Цесисского края и Резекненского края — в каждом из самоуправлений принято пять решений. Четыре решения приняли самоуправления Даугавпилса, Валмиерского края и Смилтенского края, три — самоуправления Прейльского края и Лудзенского края, а самоуправления Алуксненского края, Салдусского края, Талсинского края, Гулбенского, Елгавского и Огрского краев приняли по два решения каждое. В Добельском и Баускском крае, Вентспилсе, Тукумсском, Лимбажском, Аугшдаугавском и Адажском крае в этом году реорганизовано или закрыто по одному образовательному учреждению.

В этом году также основано одно новое образовательное учреждение — дошкольное образовательное учреждение "Лиедагс" в Лиепайском самоуправлении.

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