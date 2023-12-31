Получатели российских пенсий в Латвии за четвертый квартал текущего года получили 3,8 млн евро, выяснило агентство ЛЕТА в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).

Пенсии за четвертый квартал, а именно за октябрь, ноябрь и декабрь, через VSAA получили 10 291 проживающих в Латвии российских пенсионеров.

VSAA перечисляет российские пенсии тем лицам, которые получают в Латвии пенсию по договору между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Договор действует с 19 января 2011 года.

Курс валюты для российских пенсий установлен 9 ноября 2023 года и составляет 98,4403 рубля за один евро. Общая сумма, которая была выплачена, составляет 3 832 029,46 евро.

Следующий пенсионный платеж из России за первый квартал 2024 года намечен на март.

VSAA не располагает информацией о тех пенсионерах, которые получают российские пенсии на свои счета вне рамок указанного договора непосредственно от Фонда пенсионного и социального страхования России.

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