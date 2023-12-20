Люди, которые живут в Латвии и получают российскую пенсию, после начала полномасштабной войны в Украине столкнулись с множеством проблем. Один из них, Олег, полгода пытался разобраться, как в новых условиях все сделать правильно и ничего не нарушить — и столкнулся с противоречивыми ответами госучреждений.



Весной 2022 года Латвия приостановила действие договора о предотвращении двойного налогообложения с Россией (подробнее об этом здесь). Теперь пенсионер должен платить налог в Латвии, если размер пенсии выше необлагаемого минимума, и декларировать такую пенсию в любом случае.

Имена героев этой публикации изменены по их просьбе.

То ли должны, то ли не должны

Олег — гражданин России. В 2018 году он женился на рижанке Диане и переехал в Латвию. Он получает российскую пенсию на счет в российском банке. После переезда он просто снимал деньги в банкомате — не хотел возиться с документами.

Когда началась война и с российской карты стало невозможно снимать деньги, Олег снова решил ничего не делать: пусть рубли копятся, потом пригодятся. Когда Латвия и Россия расторгли договор о двойном налогообложении, семья испугалась и на всякий случай обратилась в Службу госдоходов (VID) с вопросом, нужно ли теперь декларировать российскую пенсию.

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