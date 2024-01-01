С этого года минимальная месячная зарплата в Латвии увеличится с 620 до 700 евро. Обещанные прибавки к доходам получат медицинские работники и педагоги.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2018-2021 годах доля работников, получавших минимальную зарплату и меньше, колебалась от 18,1% до 20,6% — ее получал каждый пятый работник. В 2022 году доля получателей "минималки" стала самой низкой за последних пять лет, снизившись до 16%.

Число работников, чьи доходы которых были меньше и равны минимальной зарплате, в частном секторе — 94 190 работников (17,7%), а в госсекторе — 26 032 работника или 11,4% от всех, состоящих на госслужбе. ТО есть в частном секторе такая низкая оплата труда распространена в полтора раза больше.

В период с 2019 по 2021 год доля минимальных зарплат и тех, кто получает меньше, в госсекторе незначительно выросла с 11,4% в 2019 году до 13% в 2021 году, тогда как в частном секторе таких работников не стало существенно больше.

Учителя школ и детсадов. Самая низкая ставка зарплаты учителей с 1 января увеличится на 12,2%, достигнув 1374 евро в месяц при рабочей нагрузке 36 часов в неделю. Минимальная ставка заработной платы воспитателей дошкольных учреждений увеличится на 23%, достигнув 1526 евро в месяц при 40-часовой нагрузке в неделю. Так выполняется решение Конституционного суда (КС) о приравнивании самой низкой ставки воспитателей дошкольных учреждений к самой низкой месячной ставке зарплаты остальных педагогов общего образования. В целом на реализацию решения КС выделено дополнительное финансирование в размере 16 328 984 евро.

Медики. С этого года повышаются ставки работников сферы здравоохранения, в том числе медперсонала больниц, Службы неотложной медицинской помощи, Госцентра донорства крови, Государственной судебно-медицинской экспертизы. Центра медицинской экспертизы и медицинского персонала других учреждений, оказывающих платные государственные услуги.

Например, для сертифицированных врачей и функциональных специалистов самая низкая ежемесячная зарплата составит 1813 евро (+10,6% или 174 евро), для сертифицированных медсестер, фельдшеров — 1189 евро (+6,5% или 73 евро), а самая низкая ежемесячная зарплата для медработников увеличится на 6,9% или 56 евро. Также на 10,6% вырастет зарплата врачей-резидентов.

Во втором квартале 2023 года в Латвии официально работало 887 600 человек или 64,4% населения в возрасте от 15 до 74 лет.

В третьем квартале 2023 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составляла 1549 евро, свидетельствуют данные ЦСУ.

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