Экономисты прогнозируют, что в целом зарплаты в Латвии будут расти. Банк Латвии полагает, что в 2024 году средний рост брутто-зарплат свыше 7%. Минимальная зарплата вырастет уже с 1 января — на сей раз на 80 евро, что гораздо меньше, чем у наших балтийских соседей. Русская редакция портала Delfi обобщила изменения в налоговой сфере и прогнозы, которые касаются заработной платы.

В какой из стран Балтии выше минимальная зарплата?

Напомним, что в 2023 году минимальная зарплата в Латвии составляла 620 евро, а ее рост составил сразу 120 евро. В этом году законодатели минималку подняли скромнее — на 80 евро или 13%. Поэтому в 2024 году этот показатель составит 700 евро.

В конце 2023 года минимальную зарплату в стране получали менее 15% работников. По крайней мере, такие данные приводит Конфедерация работодателей. Обновленных данных Центрального статистического управления, к сожалению, нет.

Для сравнения. Минимальная заработная плата в Эстонии вырастет с нынешних 725 до 820 евро в месяц за полный рабочий день (то есть на 95 евро), а в Литве — с 840 до 924 евро (на 84 евро).

Очевидно, что Латвия серьезно отстает от соседей. В Литве минимальная зарплата "обгоняет" латвийский показатель на 224 евро, а в Эстонии — на 120 евро.

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