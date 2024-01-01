Сегодня вступает в силу новый прейскурант платных услуг Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), который ежегодно обновляется в соответствии с фактическими затратами. Почти все услуги станут дороже.

Обновленная информация затрагивает, в первую очередь, получателей платных медицинских услуг, которым в определенных ситуациях необходимо привлечь медиков. В частности, вызов врача на массовые мероприятия — концерты, спортивные соревнования и другие, плановые медицинские перевозки, обучение инструкторов по оказанию первой помощи и другие мероприятия.

Вызов бригады для оказания помощи, которая не считается неотложной (то есть могла быть оказана в обычном порядке без риска жизнью и невосполнимого ущерба здоровью) подорожает с 74,35 евро до 84,93 евро.

(то есть могла быть оказана в обычном порядке без риска жизнью и невосполнимого ущерба здоровью) подорожает с 74,35 евро до 84,93 евро. Вызов бригады для лица, не получающего оплаченные из госбюджета медицинские услуги , стоил 191,68 евро, теперь - 172,19 евро. В частности, под это правило попадают российские граждане, чьи постоянные ВНЖ были аннулированы, а новые документы вовремя не поданы.

, стоил 191,68 евро, теперь - 172,19 евро. В частности, под это правило попадают российские граждане, чьи постоянные ВНЖ были аннулированы, а новые документы вовремя не поданы. Транспортировка пациента в ближайшую больницу для оказания неотложной медицинской помощи по желанию пациента , если у пациента нет медицинских показаний, обойдется в 87,28 евро вместо прежних 67,21 евро.

, если у пациента нет медицинских показаний, обойдется в 87,28 евро вместо прежних 67,21 евро. За предоставление бригады скорой медицинской помощи на мероприятиях плата поднимется так: один час будет стоить 104,3 евро вместо прежних 87,12 евро.

плата поднимется так: один час будет стоить 104,3 евро вместо прежних 87,12 евро. Присутствие на мероприятии бригады интенсивной терапии/неотложной медицинской помощи будет стоить 115,25 евро в час вместо прежних 95,99 евро, присутствие специализированной бригады на мероприятии будет стоить 128,83 евро в час вместо прежних. 106,49 евро, а реанимационной бригады — 139,56 евро вместо прежних 114,39 евро.

Прейскурант платной услуги не распространяется на оказание экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе в ситуациях, критических для здоровья и жизни человека. По номеру неотложной помощи 113 следует немедленно звонить, если человек находится без сознания, не дышит или у него возникли внезапные проблемы с дыханием, если имеется серьезная травма или сильное, опасное для жизни кровотечение, есть подозрение на сердечный приступ или инсульт, или в любой другой ситуации, когда жизнь человека находится в опасности, а минуты имеют решающее значение для получения помощи.

NMPD призывает граждан всегда своевременно решать проблемы со здоровьем, чтобы не допускать более серьезных последствий. В случае более простых заболеваний и легких травм, а также при обострении уже имеющегося заболевания всегда следует в первую очередь обращаться к семейному врачу.

С другой стороны, в ночное время и в праздничные дни, когда время работы практики семейного врача истекло, вы можете получить помощь, позвонив на телефон консультации семейного врача 66016001 или обратившись к дежурному врачу неотложной медицинской помощи.

Подробную информацию об альтернативах получения медицинской помощи или конкретных адресах и режиме работы можно узнать в разделе "Kur saņemt medicīnisko palīdzību" на сайте Национальной службы здравоохранения или позвонив по информационному телефону 80001234.

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