Бурю возмущения и острые дискуссии в обществе вызвали рекомендации Службы скорой медицинской помощи (NMPD) со сломанной рукой ехать в травмпункт на общественном транспорте или просить помощи у окружающих. Реагируя на это возмущение, NMPD напоминает, что травмы конечностей, как правило, не опасны для жизни, а ресурсы неотложной помощи во многих регионах ограничены.