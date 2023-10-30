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Бурю возмущения и острые дискуссии в обществе вызвали рекомендации Службы скорой медицинской помощи (NMPD) со сломанной рукой ехать в травмпункт на общественном транспорте или просить помощи у окружающих. Реагируя на это возмущение, NMPD напоминает, что травмы конечностей, как правило, не опасны для жизни, а ресурсы неотложной помощи во многих регионах ограничены.

Осенние дожди постепенно сменяются первым снегом, и скоро люди начнут падать и травмироваться на скользких улицах. Люди, с которыми ReTV общался на Елгавском рынке, до сих пор в основном избегали зимних травм, но кто знает, как будет предстоящей зимой?

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