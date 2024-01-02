В 300 метров от сельского дома в Талсинского края стая волков, загнавшая оленя, решила им пообедать. Поблизости был работник Latvijas Valsts meži, у которого в руках был только телефон, и он заснял передвижение волков.

Сначала он снимал оленей, которые перемещались мимо него то в одну, то в другую сторону, а потом за ними последовали волки. Они подошли к человеку на расстояние 50 метров. Как отмечает издание, опасность ему вроде как не угрожала, но когда в руке только телефон, ощущение так себе.