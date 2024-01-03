Исполнительный директор Риги Янис Ланге не будет обжаловать решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отказе в начале уголовного процесса в отношении работы Департамента внешнего пространства и мобильности или бывшего Департамента сообщения.

Ланге на пресс-конференции в среду, 3 января, сообщил, что попросил Юридическое управление оценить целесообразно ли обжалование решения KNAB.

В Юридическом управлении отметили, что не считают целесообразным обжаловать решение KNAB, поэтому Ланге этого делать не собирается.

Однако он признал, что в ходе всех проверок в Департаменте внешнего пространства и мобильности выявлены различные недостатки, которые он поручил устранить. Они связаны с оборотом информации, системой управления договорами и системой контроля. Эти недостатки департамент должен устранить до конца февраля.

В целом по итогам оценки работы департамента было получено 24 рекомендации по ее улучшению.

Как заявил на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), впредь по сложным дисциплинарным делам и делам, в которых оцениваются высокопоставленные сотрудники, будут создаваться комиссии, а не один человек будет проводить оценку, как это было в случае с бывшим Департаментом сообщения.

Ранее сообщалось, что KNAB в ходе ведомственной проверки не обнаружил нарушений в действиях бывшего Департамента сообщения Рижской думы при организации ремонтных работ дорожного покрытия.

29 декабря проверка завершилась, и ведомство приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ходе проверки KNAB не обнаружил подтверждения тому, что какое-либо должностное лицо Департамента сообщения злоупотребляло бы своим служебным положением или, что при контроле ежедневных работ по содержанию улиц оно бы намеренно или по халатности некачественно проводило контроль, в результаты чего были бы незаконно использованы финансовые средства муниципалитета. Также не установлено, что должностные лица умышленно включили в документацию несоответствующую действительности информацию, которая связана с объектами ремонта дорог.

В то же время KNAB констатировал возможные недостатки в деятельности Департамента сообщения по соблюдению строительных нормативных актов в сфере ремонта дорог и соответствующую информацию направил на оценку Государственного бюро по контролю за строительством.

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