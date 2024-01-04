Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), не начав уголовный процесс о работе бывшего департамента сообщения Рижской думы (теперь — департамент внешнего пространства и мобильности), оценивало лишь наличие или отсутствие признаков преступления, а не хозяйственность действий департамента, заявил в интервью программе TV3 "900 секунд" бывший мэр Риги Мартиньш Стакис.

Поэтому вопрос о том, действовал ли департамент хозяйственно или бесхозяйственно, так и не получил ответа. Аудит был за 2023 год, а не за более ранние годы, когда, возможно, допускались бесхозяйственные действия, на которые указывало прежнее руководство Рижской думы.

"На мой взгляд, довольно нигилистично говорить, что все в порядке, и продолжать делать так, как делали до сих пор — еще больше тонн [асфальта], еще больше миллионов [евро]. В таком случае не надо удивляться, что люди чувствуют отчуждение от государства и самоуправления", — считает Стакис.

На претензии нынешнего мэра Вилниса Кирсиса в том, что "Прогрессивные" теперь должны взять на себя ответственность за застопорившиеся проекты дорожной инфраструктуры и подрыв репутации столичной думы, Стакис ответил, что репутацию скорее подрывает позиция нынешнего руководства — продолжать работу и ничего в ней не менять, несмотря на то, что выявлены проблемы в системе учета.

По мнению Стакиса, при заключении нового договора на содержание столичных улиц оппозиция, как сторожевой пес, должна скрупулезно следить за тем, чтобы в нем были четко оговорены все вопросы, не решенные в старом договоре, в том числе система учета и контроля.

Как сообщалось, исполнительный директор Риги Янис Ланге не будет обжаловать решение KNAB об отказе в начале уголовного процесса в отношении работы департамента внешнего пространства и мобильности.

Позже председатель Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заявил, что "Прогрессивные" должны взять на себя политическую ответственность за подрыв репутации как департамента, так и думы в целом. Он добавил, что "Прогрессивные" продолжают говорить о беззакониях и убытках, причиненных самоуправлению, несмотря на то, что ни одна проверка никаких нарушений не выявила.

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