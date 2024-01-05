"Нужно знать язык врага своего" – этот тезис из статьи известного педагога Мары Озолы вызвал большой резонанс в латышской части общества. Учитель латышского языка и литературы из Мурьянской спортивной гимназии раскритиковала планы министерства образования исключить через четыре года русский язык из списка изучаемых в школе вторых иностранных языков. Свою позицию Озола обосновала и в интервью программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4.

По мнению Озолы, необходимо разделять знание языка и его использование.

"Это не одно и то же. Если я знаю несколько языков, то могу пользоваться ими тогда, когда сочту нужным. Это дает мне преимущества, но совсем не обязывает говорить на том или другом языке. Это – свобода выбора. Живя рядом с таким большим и опасным соседом, совсем не знать его язык – не самое лучшее, что мы могли бы пожелать своим детям", — считает Озола.

По словам Озолы, в Мурьянской спортивной гимназии русский язык по-прежнему преподается как второй иностранный.

"Да, у нас есть уроки русского языка, и после английского это единственный второй иностранный. Причина проста – нет учителей. Они вымирают, как класс. В том числе из-за низких зарплат и зверской нагрузки", — признает педагог.

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