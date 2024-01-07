Министерство обороны Латвии подготовило поправки к Закону о военной службе, которые предусматривают право военнослужащих запаса отказаться от военной службы по личным мотивам или религиозных убеждений и вместо этого выбрать государственную службу.

В службе в качестве военнослужащего запаса может быть отказано по помыслам, совести или религиозным убеждениям. Право профессиональных военнослужащих отказаться от военной службы по вышеуказанным причинам признается, например, в Германии, Словении, Чехии, Швейцарии и Канаде.

В 2021 году Верховный суд Латвии из-за отсутствия соответствующего национального регулирования в решении, дающем оценку международному регулированию, признал иск заявителя об отчислении из рядов солдат запаса в связи с судимостью.

Как отмечают в Национальных вооруженных силах (НВС), этот случай доказал, что с течением времени человек может изменить свою позицию или отношение к военной службе в результате воздействия внешних или внутренних факторов. Военнослужащим запаса, которые изменили свое отношение к военной службе и больше не могут ее нести, в настоящее время Законом не предусмотрена возможность выхода из состава военнослужащих запаса НВС.

Законом о Службе национальной обороны лицу, призванному на военную службу национальной обороны и не способному ее выполнять по своим помыслам, совести или религиозным убеждениям, предусмотрена возможность заменить ее альтернативной службой, если ходатайство будет признано обоснованным.

Аналогичное положение планируется включить в Закон о военной службе для резервистов, изменивших свои взгляды и получивших с течением времени судимость, не позволяющую им продолжать военную службу.

Поправки предусматривают, что учет, зачисление военнослужащих запаса и резервистов на действительную службу или на подготовку к гражданской службе национальной обороны проводятся службой учета резерва НВС в порядке, установленном Кабмином.

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