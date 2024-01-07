Со 2 января Рижский центр поддержки жителей Украины находится по новому адресу - улица Палес, 9 (микрорайон Югла). В новом месте украинские мигранты по-прежнему смогут получать самые необходимые государственные и муниципальные услуги.

Центр поддержки был перенесен с улицы Амату, 4 на улицу Палес, 9 чтобы сократить расходы на содержание помещения. Общая площадь помещений существенно не отличается, но затраты на содержание помещений ожидаются значительно ниже, особенно в зимние месяцы, сообщает Рижское самоуправление.

В центре поддержки на ул. Палес, 9 жители Украины могут оформить и получить вид на жительство, зарегистрировать место жительства в Риге, получить персональные коды, оформить именной билет на общественный транспорт, зарегистрировать своих детей в рижских учебных заведениях и получить социальную помощь, а также найти временное жилье в Риге или другом месте.

Из учреждений, ранее работавших на улице Амату, 4, на новом месте на улице Палес больше не работает Государственное агентство занятости.

С улицы Амату в новое место центра на улицу Палес переехали также неправительственные организации, которые с 24 февраля 2022 года предоставляют консультации и помощь, которые не могут быть предоставлены государством и самоуправлением.

По словам мэра Риги Вилниса Кирсиса, "Рига будет продолжать поддерживать Украину и ее жителей до тех пор, пока это будет необходимо. Мы все хотим быстрой победы Украины, но мы должны сделать так, чтобы украинские мирные жители, нашедшие убежище в Риге, могли не только выжить, но и жить. Поэтому меняется и поддержка, оказываемая Ригой, ведь только первичной помощи — временного проживания и социальных пособий — недостаточно. Людям необходимо помочь построить в Риге независимую жизнь, а основой для этого является хорошее знание латышского языка, уважение к латвийской культуре и обществу, а также стабильная работа. Поэтому, перенеся центр на улицу Палес, мы подумаем о новых тренингах и мероприятиях, которые будут способствовать интеграции украинцев в Латвию".

Раньше на улице Палес, 9 действовала Рижская 63-я средняя школа, которая сейчас находится на улице Балтэзера, 6. Помещения бывшей школы подходят для функций Рижского центра поддержки, так как можно предоставлять различные виды услуг, в том числе курсы латышского языка. Первые уроки прошли 2 января, в центре поддержки более 150 украинцев изучают латышский язык.

Рижский центр поддержки планирует продолжить работу биржи труда, где можно будет познакомиться с рижскими работодателями и украинскими гражданами, ищущими работу.

Украинцам следует учитывать, что со 2 января они больше не будут иметь доступа к бесплатным парковочным местам в Вецриге на улице Калькю, 1.

Рижский центр поддержки гражданского населения Украины начал свою работу 7 марта 2022 года в Доме конгрессов, затем его перевели на улицу Калькю, 1, а с 4 сентября 2022 года он работал на улице Амату, 4.

С 24 февраля 2022 года в Ригу прибыло около 25 тысяч украинских граждан, около 20 тыысяч и сейчас проживают в Риге.

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