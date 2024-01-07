В Риге зимой работам по очистке крыш от снега и льда часто мешают машины, припаркованные возле домов. Индустриальный альпинист Каспар Кикустс обратился в программу Латвийского телевидения (LTV) "4-я студия", сообщает rus.LSM.lv.

Выполнению задачи управдома — убрать сосульки с крыши дома в Саркандаугаве — помешали оставленные на улице машины, однако не было возможности узнать, кто является владельцами машин и как с ними связаться.

Кикустс рассказал, что в прошлом году муниципальная полиция позвонила владельцу транспортного средства и сообщила, что автомобиль необходимо переместить. В этот зимний сезон так не было сделано, в результате чего работы по очистке крыши провести не удалось.

"Нужно сделать так, чтобы в то время, когда идет уборка, не было машин. Конечно, дворники ставят заграждения, чтобы люди не парковались, но всегда найдется кто-то, кто решает поставить там машину. И мы не можем делать свою работу, потому что сосульки прямо над входом", — сказал Кикустс.

Представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис пояснил, что номер телефона владельца транспортного средства не всегда доступен. Также бывают случаи, когда автомобиль зарегистрирован на имя компании.

"Ситуаций может быть много, и они разные, — подчеркнул Садовскис. — Конечно, мы по мере возможности реагируем на такие запросы и стараемся помочь, но не можем гарантировать, что с конкретным водителем свяжутся в течение нескольких минут".

Муниципальная полиция не имеет базы данных с номерами телефонов всех владельцев транспортных средств. А в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) заявили, что не имеют права сообщать номера телефонов даже муниципальной полиции.

"Мы не должны этого делать именно потому, что муниципальная полиция имеет право эвакуировать это транспортное средство", — сказал представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

В Департаменте наружного пространства и мобильности Рижской думы пояснили, что в случае необходимости перекрыть улицу или установить знаки, запрещающие парковку, желательно письменно проинформировать об этом отдел, выдающий разрешение, за пять дней до запланированных работ по уборке снега.

"Если возникнет необходимость полностью перекрыть часть тротуара или речь о большой крыше, где работы займут много времени, то необходимо обращаться в муниципалитет для согласования перекрытия улицы и соответствующей дороги. Будут установлены знаки, которые также смогут обеспечить эвакуацию автомобилей", — пояснил Садовскис.

Итак, домоуправ или лицо, выполняющее работы, должны вовремя разместить информационный знак, когда планируются работы по очистке кровли.

Если по истечении нескольких дней, когда проводится чистка крыши, транспортные средства не были перемещены, необходимо вызвать муниципальную полицию, которая в дальнейшем организует эвакуацию транспортного средства.

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