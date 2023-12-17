Пять лет назад в доме в Риге, на аллее Видземес, 6 (микрорайон Югла), была заменена крыша; теперь выяснилось, что работы были проведены поверхностно, поскольку на крыше копится снег, а без должной теплоизоляции он тает даже в морозную погоду, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на передачу LTV 4-я студия.

На балконах дома образуются ледяные глыбы, которые текут и затапливают квартиры. Домоуправ претензии жильцов не признает, а техническое состояние крыш обещает оценить, когда для этого будут подходящие погодные условия.

Сосульки тают, квартиры затапливаются

Диктор, актриса и преподаватель Анта Ругате живет на последнем этаже пятиэтажного дома и лучше всех ощущает последствия того, что крыша в ее доме не утеплена. Дом окутан льдом, и хотя на улице минус, он тает. Домоуправление — Rīgas namu pārvaldnieks — с решением проблемы не торопится.

"Они [домоуправление] не реагируют, на крышу не поднимаются, снег не чистят, а крыши после ремонта такие же, как и старые", — говорит Ругате. По ее словам, сосульки выросли в длину на 2-3 метра, срослись и образовали ледяную стену. После этого приходили жильцы с нижних этажей — они сперва думали, что вода к ним в квартиры течет, поскольку у соседей лопнул радиатор.

Соседка снизу — Ренате Ревица — пояснила, что в первый раз звонила домоуправу в воскресенье, сказав, что в квартиру течет вода: "Они ответили, что в выходной ничем помочь не могут и просили звонить в понедельник утром по номеру 8900. Когда я перезвонила, мне ответили, что мой запрос будет рассмотрен в течение двух рабочих дней, после чего мне перезвонят. На то, что в квартиру течет вода, они сказали, что заявок много, и нужно ждать".

Соседка сверху в это время боролась с сосульками своими силами. Надев защитные очки и вооружившись лопатой, она пыталась разбить лед самостоятельно.

Просьбы к RNP о своевременной очистке крыши дома от снега ни к чему не привели. Сами же жильцы попасть на крышу не могут. Вода уже дотекла по меньшей мере до квартир на третьем этаже.

"Вчера наконец-то пришли рабочие и стали сбивать сосульки. В результате у меня полный балкон сосулек, которые моментально замерзли", — говорит Ругате, на помощь которой пришли соседи снизу.

Крышу заменяли пять лет назад

Дом на Югле на аллее Видземес, 6, обзавелся новой крышей в 2018 году. Из накоплений дома на замену кровли были выделены 28 тысяч евро. Люди оплатили новое покрытие из собственного кармана, но через пять лет кровля пришла в негодность.

"На собрании мы никак не могли прийти к единому мнению с техническими работниками. Как так, что у нас крышу меняют, но не утепляют, какой в этом смысл?" — говорит Ругате.

Из Rīgas namu pārvaldnieks прислали письменное пояснение: в 2018 году было заменено покрытие крыши из рубероида, поскольку закончился его срок эксплуатации.

В домоуправлении не понимают и претензий жильцов об очистке крыши: за последнюю неделю, по данным RNP, очистка от снега в доме на аллее Видземес, 6, проводилась дважды, в то время как по другим адресам — ни разу.

Но оказалось, что эти работы были неэффективными. Уже после приезда журналистов Ругате засняла видео, на котором видно, что сосульки стали длиннее, а это означает, что нижние этажи скоро снова начнет затапливать.

"Предоставить комментарий о техническом состоянии крыши зимой невозможно. Как только погода это позволит, будет проведено обследование, чтобы оценить сложившуюся ситуацию", — прокомментировали в RNP.

На вопрос, кто возместит убытки из-за затопления, которое, видимо, будет длиться до тех пор, пока на крыше будет снег, управляющий ответил, что каждый случай рассмотрят индивидуально.

Советуют страховать жилье

Председатель правления Латвийской ассоциации домоуправов Эрвинс Страупе полагает, что нужно оценить, как конкретный домоуправ на протяжении последних лет относился к своим клиентам, и предлагал ли он, основываясь на заключениях после визуальных и технических проверок, провести необходимые ремонтные работы.

"Если управляющий предпринял все эти действия, а конкретный дом или не провел собрание, или не принял решение, или проигнорировал, или отклонил предложение, то упрекать домоуправление в чем-либо было бы лишним. Но если управляющий за последние годы не предлагал мер по повышению энергоэффективности здания, тогда есть основания оценить его ответственность", — сказал Страупе.

По его мнению, жильцам "надо страховать имущество, и тогда обо всем этом в порядке регресса будет думать страховщик. И тогда уже будет доказано, кто виноват, а кто — нет. Будет соглашение или суд, но в это время хотя бы будут проводиться ремонты квартир".

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