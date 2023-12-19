Рижская средняя школа №6 на улице Матиса попросила младшеклассников не приходить на занятия. Такое решение было принято после совещания директора с муниципальной полицией из-за снега и льда на крыше здания, где занимаются ученики начальной школы.

В понедельник 14:30 информация об опасном слое льда и снега на крыше школы поступила в муниципальную полицию. Выяснилось, что школа уже просилa обслуживающее предприятие почистить снег, но получила ответ, что придется подождать некоторое время — компания обслуживает большое количество образовательных учреждений, а снега на их крышах много.

Обсудив проблему, муниципальная полиция и директор школы приняли решение ограничить вход в здание. В находящиеся рядом здание этой же школы на улице Чака вход открыт, и занятия в нем продолжаются. В нем же во вторник прошли занятия для тех младшеклассников, кто все-таки пришел в школу во вторник.

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