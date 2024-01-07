Латвия пытается развивать свой военный потенциал, в том числе и в производстве зарядов, которые закупаются за рубежом. Военные производственные мощности в Латвии - важный вопрос национальной безопасности. Предпринимателям в этом секторе сложно развиваться, поскольку банки не кредитуют военную промышленность, сообщает передача Nekā personīga в эфире TV3.

SIA "Vairog EU" — единственная компания в Латвии, которая производит винтовочные пули для нужд латвийской армии. По мнению владельца фирмы Юриса Виктора Озолса,, государство должно уметь защитить себя.

До сих пор Латвия закупала оружие и боеприпасы из-за границы — это было дешево и легко. Тогда как Польша, Чехия и другие страны нашего региона развивали свою военную промышленность и теперь способны производить многие виды оружия и снарядов. В случае военного конфликта цепочки поставок мирного времени будут нарушены, а сырье окажется в дефиците, отмечает передача.

"Это вопрос не двух-трех, а многих лет. Мы видим, что построить завод — непростая задача. Это должно быть долгосрочное мышление. Нам следовало начать это 30 лет назад", — говорит владелец SIA "Vairog EU".

Юрис Викторс Озолс по профессии инженер. Он и его коллеги восстановили часть заводского оборудования и создали собственные прототипы пуль. Снайперские боеприпасы недавно были выпущены небольшой партией. Пули летят на расстояние до километра и даже точнее зарубежных. Сейчас разрабатываются и бронебойные снаряды.

"Чтобы купить такую ​​пулю из-за границы, мы могли заплатить более 10 евро за штуку. Но когда их производят в Латвии, то цена падает на 2/3. Потому что мы разработали продукт, нам не надо ставить такие огромные проценты, как это делают зарубежом. Мы можем произвести его по разумной цене и в разумные сроки", — сказал Озолс.

У противобронебойных пуль гильзы имеют вольфрамовые шипы и титановые наконечники. Сырье приходится закупать за границей. А также порох, который имеет главное значение для производства любых боеприпасов.

Но на национальном уровне в долгосрочной перспективе следует планировать так, чтобы в Латвии имелись существенные запасы сырья на случай кризисных ситуаций. Частные предприниматели не могут обеспечить такие объемы. Хотя бы потому, что ни один банк не кредитует эту отрасль. Именно поэтому фирма "Vairog EU" была создана без банковских денег, только за счет собственных сбережений.

Юрис Викторс Озолс отмечает: "Для нас рост был очень медленным, потому что мы делали это сами. И мы сделали это без банков, без какой-либо поддержки. Конечно, мы получили поддержку от государства в виде грантов. Например, у нас есть лаборатория баллистики. Был грант, который мы получили от Министерства обороны".

Пресс-секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс говорит: "В банковской политике даже сейчас, несмотря на то, что происходит в Украине, военное производство ставится в одну категорию с проституцией и наркотиками. Получить коммерческие кредиты на военное производство очень сложно. Не изменилась и политика Европейского центрального банка".

По словам президента Латвии Эдгара Ринкевича, "наши коммерческие банки ленятся поддерживать любой бизнес. Я слышал это от предпринимателей, как на республиканском уровне, так и в регионах. Послание банкам очень простое. Если вы действительно хотите, чтобы отношение населения к вам изменилось — начните кредитовать как общеэкономические флагманы, так и компании. Важно и то, чтобы военная промышленность получала кредиты".

Президент и руководство Минобороны полагают, что постепенно военное производство можно будет запустить с созданием нового предприятия — SIA "Valsts aizsardzības korporācijas". Одной из его задач будет содействие развитию местного бизнеса и создание на европейские деньги завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Потребности латвийской армии многочисленны. Кроме того, есть важный вид оружия, который Латвия отказалась использовать. Это мины.

"Около 20 лет назад Латвия присоединилась к Оттавскому соглашению, которое запрещает приобретение, владение и применение противопехотных мин. Но сейчас военные призывают пересмотреть это решение", — сообщил журналист Янис Кревицс.

Военные утверждают, что мины — дешевое, но эффективное оружие, которое не позволяет противнику проводить быстрые атаки. Если противотанковые минные поля, которые взрываются только при расположении над ними танков или другой тяжелой техники, дополнить противопехотными минами, то их обезвреживание затруднительно. Но Оттавский договор не позволяет Латвии хранить мины даже на военных складах.

Военный эксперт, автор блога Vara bungas Мартиньш Вердиньш полагает, что должен быть баланс: "Готовы ли мы рисковать жизнями наших солдат из-за того, что когда-нибудь в будущем, после войны, после нашей победы, могут возникнуть какие-то ограничения на посещение мирных жителей лесов. Сколько будет стоить разминирование после войны, если на кону будет стоять существование страны. Противник без колебаний применит противопехотные мины на территории Латвии. Мы, в свою очередь, ограничили себе эту возможность благородным и не совсем оправданным в нынешней геополитической ситуации способом".

Оттавскую конвенцию подписали 166 стран. Она возникло в результате бесконтрольного применения наземных мин в Югославии и Африке, где пострадало и погибло множество мирных жителей. Латвия несколько лет откладывала подписание конввенции — против выступала армия. Но международное давление было значительным, и в 2006 году Сейм проголосовал "за". В кулуарах возможность выхода Латвии из Оттавского соглашения обсуждается уже несколько лет.

Министерство обороны и Национальные вооруженные силы в настоящее время готовят План военной контрмобильности для укрепления границы. Он включает в себя не только строительство заграждения, но и использование различного оружия для защиты приграничной территории.

Президент государства и министр обороны заявляют — если военные сочтут это правильным шагом, Латвия должна выйти из Оттавской конвенции. При этом министр обороны хочет обсудить это с министрами других стран.

"Это вопрос, который следует рассмотреть. В военном отношении это допустимо. Конечно, здесь есть своя логика. Но, повторюсь, речь идет и о дипломатии, о тесных связях с нашими союзниками. Если мы это сделаем в одностороннем порядке, а Литва, Эстония и Финляндия этого не сделают, то вряд ли этот шаг будет иметь военную выгоду", - полагает Андрис Спрудс, министр обороны Латвии.

По словам Эдгара Ринкевича, "если действительно наши военные специалисты, руководство НВС поверят, что это шаг в правильном направлении по укреплению обороноспособности нашей страны, то они обязательно его поддержат".

"Мы говорим о 5-8- годах, которые нам даны. Нам необходимо очень четко понимать, что мы будем делать, чтобы быть готовыми. Думаю, что на подобные психологические операции мы, скорее всего, пройдем в ближайшем будущем, используя посыл о том, что следующей мишенью (России) в ближайшем будущем станут страны Балтии. Единственное решение — не ужасаться и не бояться, а подготовиться. Это будет повышение боеготовности, увеличение численного состава, внедрение новых возможностей, укрепление границ. И мины тоже были бы одним из важнейших компонентов. Но без обсуждения в обществе вопрос с минами, скорее всего, не выживет", - заявил госсекретарь минобороны Гарисонс.

Оттавская конвенция была создана в 1997 году. Она налагает полный запрет на противопехотные мины. Согласно статье 1 Конвенции, запрещается применять, разрабатывать, производить и передавать такие мины.

В Латвии за соблюдение Оттавской конвенции отвечает Министерство обороны, а МИД докладывает генеральному секретарю ООН, как выполняется соглашение.

Сначала за выход из конвенции должны проголосовать депутаты Сейма. Затем необходимо уведомить другие государства-члены, а также генсека ООН и Совет Безопасности ООН. В документе о выходе должны подробно объясняться причины такого шага. Государство-участник, выразившее желание выйти из конвенции, перестает быть таковым через шесть месяцев после уведомления ООН.

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