"На украинском Leopard по литовскому лесу" — так озаглавлен видеоролик, загруженный на страницу в Facebook министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, которого несколько минут возили на танке по особенно неровной дороге на одном из полигонов литовской армии.

В пятницу министру было продемонстрировано, как Литва становится центром ремонта поставляемых Киеву немецких танков Leopard, поврежденных в ходе боевых действий в Украине, которая противостоит российскому вторжению.

"Что я могу сказать… Мощный, мощный танк", — поделился своими впечатлениями с журналистами Анушаускас.

На Гайжюнском полигоне в Йонавском районе ему показали два отремонтированных танка Leopard, которые в январе должны быть доставлены в Украину.

Эти танки ремонтирует в Литве компания Lithuania Defense Services (LDS).

Это совместное предприятие двух крупнейших европейских производителей военной техники — Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, созданное в прошлом году в Литве.

Работы по ремонту танков в Литве начались в октябре и, согласно текущему контракту, продлятся до конца следующего года.

LDS будет устранять полученные в боях повреждения модификациями танков Leopard 2 A6 и Leopard 2 A5.

Для этих модификаций танков Leopard Литва является единственным ремонтным центром", — сказал журналистам генеральный директор LDS Себастьян Дитц.

Другие модификации танков Leopard ремонтируются в Польше.

Ни Министерство обороны, ни компания, ремонтирующая танки, не стали раскрывать общее количество танков Leopard, поступивших в Литву.

"Мы проведем столько ремонтов, сколько необходимо, и столько, сколько будет поставлено", — сказал исполнительный менеджер LSD Айварас Кашуба.

"Я не могу прокомментировать, сколько именно, поскольку, как и на поле боя, мы не можем планировать, сколько техники будет повреждено", — добавил он.

По словам Дитца, все повреждения танков, доставленных в Литву, были получены во время боев.

"Это и прямые попадания, и мины, и атаки дронов, и повреждения водой, — рассказал он. — Мы видим всевозможные повреждения башни и самой машины".

В пятницу журналистам показали так называемые испытания танка после ремонта, во время которых Анушаускас получил возможность впервые проехать на Leopard.

Ни ремонтный цех LDS в Йонавском районе, ни поврежденные танки, находящиеся в ремонте, не были показаны по соображениям конфиденциальности и безопасности.

Ремонтируют танки около десяти человек — как литовцы, так и немцы.

По словам Дитца, заказчиком являются компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, а ремонт осуществляется в соответствии с соглашением между Министерством обороны Германии, которое передало танки Киеву, и Министерством обороны Украины.

По словам Кашубы, основная причина, по которой танки ремонтируются в Литве, заключается в том, что немецкие компании, владеющие LDS, являются также производителями танков Leopard.

Танк Leopard 2 был разработан во время Холодной войны, поэтому его проектировали с учетом возможных столкновений с советским оружием.

Этот сценарий осуществился, но, наверное, не так, как ожидали политики и генералы того времени.

Спустя почти 25 лет после первых поставок Leopard 2 в западногерманскую армию эти танки поставляются в Украину, которая уже два года сопротивляется вторжению России, использующей советское вооружение.

Это, по мнению компании, занимающейся ремонтом танков в Литве, представляет большой интерес для производителей Leopard 2.

"Мы создаем и собираем уникальную информацию и опыт во время ремонта этих танков", — сказал Кашуба.

"Могу сказать, что это очень важно для производителя, как с технологической, так и с тактической точки зрения", — добавил он.

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