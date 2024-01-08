Шмитс совмещал должность депутата Сейма с должностью члена надзорного комитета программы действий по развитию рыбного хозяйства на 2014-2020 годы, а также с должностью члена комиссии по лицензированию рыболовной коммерческой деятельности, что не разрешено.

Закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц предусматривает, что депутат Сейма может совмещать должность государственного должностного лица только с должностью в профсоюзе, товариществе или учреждении, социальном предприятии, политической партии, объединении политических партий или религиозной организации, а также с другой должностью или работой в Сейме или должностью, которую он занимает в международных организациях и структурах, если это установлено решениями Сейма и его органов.