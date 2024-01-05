Решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отказе в начале уголовного процесса в отношении работы Департамента внешнего пространства и мобильности, или бывшего Департамента сообщения, является недостаточно аргументированным, заявила агентству LETA директор общества за открытость Delna Инесе Тауриня.

По мнению Delna, решение KNAB является поверхностным и в целом слабым. Хотя ведомственная проверка должна была быть объективной, нейтральной и содержать проведенную KNAB оценку обстоятельств дела, большая часть решения является пересказом заключения Следственной комиссии Рижской думы по дисциплинарному делу.

В организации отметили, что в части решения, где KNAB излагает свои выводы, они являются неаргументированными и содержат только общие выводы о том, что в ходе проверки не было получено доказательств, подтверждающих конкретные факты.

Также KNAB, выделяя ряд возможных проблем в деле, отмечает, что их оценка не входит в компетенцию учреждения, пояснила Тауриня.

По мнению Delna, KNAB не рассмотрел обстоятельства, требующие индивидуальной оценки, например, обязанность должностных лиц использовать государственные и муниципальные средства эффективно и целесообразно, что было одним из главных аргументов в дисциплинарном деле.

Ранее сообщалось, что KNAB в ходе ведомственной проверки не обнаружил нарушений в действиях бывшего Департамента сообщения Рижской думы при организации ремонтных работ дорожного покрытия.

29 декабря проверка завершилась, и ведомство приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ходе проверки KNAB не обнаружил подтверждения тому, что какое-либо должностное лицо Департамента сообщения злоупотребляло бы своим служебным положением или, что при контроле ежедневных работ по содержанию улиц оно бы намеренно или по халатности некачественно проводило контроль, в результаты чего были бы незаконно использованы финансовые средства муниципалитета. Также не установлено, что должностные лица умышленно включили в документацию несоответствующую действительности информацию, которая связана с объектами ремонта дорог.

В то же время KNAB констатировал возможные недостатки в деятельности Департамента сообщения по соблюдению строительных нормативных актов в сфере ремонта дорог и соответствующую информацию направил на оценку Государственного бюро по контролю за строительством.

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