Результатом сильных морозов, опустившихся на Латвию с начала января, стало увеличение числа людей с обморожением. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

О том, как избежать обморожения, в беседе с радиостанцией рассказал руководитель ожогового центра Рижской Восточной клинической университетской больницы Сергей Смирнов.

"Сейчас у нас в больнице 15 больных с обморожениями рук, ног, лица. Это самые тяжелые случаи, при которых, в основном, требуется ампутация. Причем, все эти пациенты — не бомжи", — отметил специалист.

Причины обморожения могут быть разные. Иногда они довольно банальны — просто люди недостаточно тепло одеваются или вообще игнорируют, например, перчатки.

"Иногда это может быть результатом обострения хронических заболеваний. Одна пациентка с сахарным диабетом испытала на улице приступ гипогликемии, потеряла сознание и упала в снег. Там она пролежала довольно долго, пока ее не нашли прохожие. Итог — тяжелое обморожение лица и рук. Аналогичный случай был с мужчиной, пережившим инсульт", — указал Смирнов.

Фактором риска является, конечно, и алкогольное опьянение. Сергей Смирнов подчеркивает: прежде, чем выходить на мороз, оцените ситуацию.

"Может быть, если нет острой необходимости, на улицу вообще выходить не стоит, особенно если вы — человек преклонного возраста или страдаете хроническими заболеваниями. А если уж выходите, то правильно одевайтесь: термобелье, теплые носки и перчатки. Обувь не должна быть слишком узкой и давящей. Если ноги и руки промокли, нужно сразу же сменить носки и перчатки на сухие", — советует медик.

В сильный мороз также рекомендуется прикрывать лицо — хотя бы шарфом. Для защиты хорошо работают модные сейчас балаклавы. Врач не рекомендует в такую погоду ездить на велосипеде и призывает не пользоваться на морозе телефоном.

"При выходе из дома лицо рекомендуется смазывать кремом, но только на жировой основе (если крем на водной основе, риск обморожения, наоборот, увеличивается)", — пояснил Смирнов.

Что делать при обморожении?

"Если на улице вы, что называется, не чувствуете рук или ног, нельзя растирать части тела снегом. Первым делом нужно как можно скорее вернуться в тепло. Нельзя погружать обмороженные части тела под горячую воду. Температура воды должна подниматься постепенно: начинать надо с 18 градусов (комнатная температура) и затем увеличивать ее до 40 градусов. Можно растереть обмороженные участки тела руками, но не спиртом — так вы можете получить ожог. Если после всех этих процедур замерзшие участки тела покраснели и чувствительность к вам вернулась, — все в порядке. Если нет, а кончики пальцев, наоборот, стали темно-красными, — немедленно отправляйтесь в больницу", — указал специалист.

Врач подчеркивает: спасти обмороженные части тел можно только в первые три дня, потом — только ампутация.

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