Сотрудники благотворительных организаций и волонтеры призывают немецких политиков принимать более решительные меры в борьбе с бедностью. По их словам, уровень бедности в стране растет, а размеры пожертвований сокращаются, передает Euronews.

Рост стоимости жизни, нехватка жилья и повышение цен на аренду негативно сказываются на немецких семьях. Благотворительные организации, такие как Die Arche, обеспечивают продовольствием обедневшие семьи и оказывают поддержку детям.

На момент основания организации почти 30 лет назад в Германии насчитывалось 1,2 миллиона детей, живущих в бедности. С тех пор, несмотря на снижение рождаемости, их число увеличилось втрое.

Бедность заметна и на улицах. В этом году количество бездомных по всей Германии значительно увеличилось. Волонтеры проекта Kältebus доставляют бездомных в приюты, выдают им тёплую еду и спальные мешки.

Согласно официальной статистике, 57% бездомных с немецким гражданством оказались на улице после расторжения договоров на аренду жилья.

Волонтеры отмечают, что в Берлине не так много автобусов, оборудованных для доставки людей в инвалидных колясках в приюты. Это одна из серьезных проблем в холодные зимние месяцы.

На этой неделе Tafel собрал к Рождеству более 10 тысяч пакетов для нуждающихся. Волонтеры говорят, что правительство и политики должны предпринимать больше усилий для оказания помощи оказавшимся в беде людям.

В Германии нуждающиеся испытывают не только нехватку средств для существования, но и чувствуют социальную изоляцию, подчеркивают сотрудники благотворительных организаций.

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