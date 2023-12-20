В Кельне задержан 41-летний гражданин Латвии, который в минувший понедельник из хулиганских побуждений напал на восьмерых прохожих. Некоторые из жертв до сих пор неизвестны, их разыскивает полиция.

По данным федеральной полиции, вечером 18 декабря на Центральном вокзале Кельна к полицейским подошел 50-летний мужчина, который рассказал, что на него набросился незнакомец. При этом нападавший наносил ему удары кулаками и ногами.

50-летний мужчина подал заявление в федеральный полицейский участок в 18:58. Он рассказал, что неизвестный избил его кулаками и ногами перед пекарней после того, как он отказался купить у этого человека выпечку. Инцидент был задокументирован на видеозаписи с вокзала, на которой также видно, что потерпевший также ударил нападавшего.

Пока потерпевший давал показания, полиция получила еще один вызов в связи инцидентом в вестибюле железнодорожного вокзала, где, как утверждается, гражданин Латвии издевался над прохожими, нанося им стихийные удары. Потерпевший рассказал, что он серьезно не пострадал, однако пережил неприятные моменты.

В крови задержанного констатировано меньше двух промилле. Более тщательное изучение видеозаписей также показало, что хулиган в период с 18.47 до 19.01 напал на восьмерых прохожих. Обычно он толкал или пинал своих жертв сзади.

Полиция разыскивает остальных потерпевших и возбудила уголовные дела о причинении телесных повреждений.

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