Пара представилась гражданами Афганистана: 36-летний муж, 28-летняя жена и их шестимесячные девочки-близнецы. Также афганцы представили проверяющим действительные удостоверения личности.
На допросе они сообщили, что их маршрут пролегал через Беларусь в Латвию. Затем в Латвии для них был организован дальнейший транспорт в Германию.
Афганцы обратились к немецким властям с просьбой о предоставлении защиты.
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