В конце прошлой недели возле немецкого города Плевен (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) полицейские заметили на обочине дороги и проверили группу иностранцев.

Пара представилась гражданами Афганистана: 36-летний муж, 28-летняя жена и их шестимесячные девочки-близнецы. Также афганцы представили проверяющим действительные удостоверения личности.

На допросе они сообщили, что их маршрут пролегал через Беларусь в Латвию. Затем в Латвии для них был организован дальнейший транспорт в Германию.

Афганцы обратились к немецким властям с просьбой о предоставлении защиты.

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