В первый день приема заявок укомплектованы почти все группы бесплатных курсов по латышскому языку на первое полугодие в Риге. Об этом сообщает отдел внешней коммуникации Рижской думы.

Жители еще могут записаться на места в группах, в которых обучение начнется осенью.

До ноября обучение на этих курсах планируется обеспечить не менее чем 760 жителям.

Как сообщалось, сегодня в столице начался прием заявок на финансируемые самоуправлением курсы по латышскому языку.

Бесплатно изучать латышский язык имеют возможность те, кто задекларировал свое место жительства в Риге, а также украинские гражданские лица, которые проживают в Риге и могут посещать организованные самоуправлением курсы.

Курсы доступны взрослым жителям Риги, за исключением школьников и безработных. Изучение языка обеспечивается на уровне А и В.

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