Жители еще могут записаться на места в группах, в которых обучение начнется осенью.
До ноября обучение на этих курсах планируется обеспечить не менее чем 760 жителям.
Как сообщалось, сегодня в столице начался прием заявок на финансируемые самоуправлением курсы по латышскому языку.
Бесплатно изучать латышский язык имеют возможность те, кто задекларировал свое место жительства в Риге, а также украинские гражданские лица, которые проживают в Риге и могут посещать организованные самоуправлением курсы.
Курсы доступны взрослым жителям Риги, за исключением школьников и безработных. Изучение языка обеспечивается на уровне А и В.
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