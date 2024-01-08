Со вторника Латвия постепенно перенимает на себя миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии и будет выполнять ее, пока ведутся ремонтные работы на базе ВВС Эстонии в Эмари. Об этом сообщает пресс-отдел Министерства обороны.

Уже в скором времени в Латвию прибудут военнослужащие вооруженных сил Германии и военные воздушные суда, чтобы начать тестовые полеты. С 1 марта авиабаза Национальных вооруженных сил в Лиелварде будет в порядке ротации выполнять миссию в течение девяти месяцев.

С 2004 года патрулирование осуществлялось с авиабазы Шяуляй в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и на базе Эмари в Эстонии. Впервые в порядке ротации миссия перейдет к Латвии.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс.

Так как Россия продолжает войну в Украине, размещенные в странах Балтии истребители стран-союзников не только реагируют на незаконные пролеты российских военных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран Балтии, но и патрулируют воздушное пространство вблизи границы России и Белоруссии.

Министерство обороны сообщило, что уже в ближайшее время истребители союзников в воздушном пространстве Латвии будут видны и слышны чаще.

Хотя до сих пор база Воздушных сил в Лиелварде не использовалась конкретно для приема миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, она соответствует всем стандартам НАТО. В Лиелварде и раньше осуществлялся регулярный прием воздушных судов самых разных типов, будь то вертолеты, крупногабаритные грузовые самолеты или боевые самолеты пятого поколения.

В мае прошлого года министры обороны Балтии договорились о значительном увеличении поддержки принимающей страной тех союзников по НАТО, которые осуществляют патрулирование воздушного пространства в небе стран Балтии.

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