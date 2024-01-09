Pasažieru vilciens (PV) признает, что холода повлияли на новые электропоезда Škoda Vagonka, поэтому во вторник, 9 января, отменен ряд рейсов, свидетельствует опубликованная PV информация вечером в понедельник, 8 января.

"Из-за влияния морозов на техническое состояние новых поездов и здоровье машинистов мы вынуждены 9 января отменить четыре рейса направления Слоки и три рейса в направления Саулкрасты. Если вы успели купить билеты на эти рейсы, их можно использовать и на других рейсах", — говорится в сообщении PV.

По направлению Саулкрасты отменены рейсы Саулкрасты-Рига (обычно отходит от Саулкрасты в 5:29), Рига-Саулкрасты (обычно отходит от Риги в 6:43) и Саулкрасты-Рига (отходит от Саулкрасты в 8:39).

В свою очередь, по направлению Слоки отменены вечерние рейсы: Рига-Дубулты (отходит от Риги в 18:24), Дубулты-Рига (отходит от Дубулты в 19:18), Рига-Слока (отходит от Риги в 20:58) и Слока-Рига (отходит от Слоки в 22:18).

❗️Saistībā ar sala ietekmi uz jauno elektrovilcienu tehnisko stāvokli un mašīnistu veselību esam spiesti 9.janvārī Slokas, Skultes virzienā atcelt reisus Nr.: 6347,6346,6443,6444,6103,6108,6117 https://t.co/qB59xIJUIv

Iegādātās biļetes drīkst izmantot citos reisos.

Atvainojamies! — Vivi (@ViviVilciens) January 8, 2024

Hehe.

Un ir -14, nevis -40, kā konkursa specifikācijā pausts.

Kā tu, briškens ar Siliņu negrib kādu lentīti pārgriezt? pic.twitter.com/4oM2JfxbAi — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) January 2, 2024

Первые серьезные проблемы с новыми поездами возникли вскоре после начала 2024 года, когда только шесть из новых 11 электропоездов смогли выйти на пути. Почти каждый день в этом году были проблемы с новыми поездами, но впервые PV отменил рейсы уже накануне.

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