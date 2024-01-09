"Из-за влияния морозов на техническое состояние новых поездов и здоровье машинистов мы вынуждены 9 января отменить четыре рейса направления Слоки и три рейса в направления Саулкрасты. Если вы успели купить билеты на эти рейсы, их можно использовать и на других рейсах", — говорится в сообщении PV.
По направлению Саулкрасты отменены рейсы Саулкрасты-Рига (обычно отходит от Саулкрасты в 5:29), Рига-Саулкрасты (обычно отходит от Риги в 6:43) и Саулкрасты-Рига (отходит от Саулкрасты в 8:39).
В свою очередь, по направлению Слоки отменены вечерние рейсы: Рига-Дубулты (отходит от Риги в 18:24), Дубулты-Рига (отходит от Дубулты в 19:18), Рига-Слока (отходит от Риги в 20:58) и Слока-Рига (отходит от Слоки в 22:18).
Первые серьезные проблемы с новыми поездами возникли вскоре после начала 2024 года, когда только шесть из новых 11 электропоездов смогли выйти на пути. Почти каждый день в этом году были проблемы с новыми поездами, но впервые PV отменил рейсы уже накануне.