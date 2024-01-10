Перед Рождеством Государственный центр радио и телевидения призвал обновить приложение для электронной подписи eParaksts mobile, потому что с 22:00 26 декабря старые версии больше не будут работать. Однако оказалось, что на многих старых смартфонах обновить приложение невозможно, сообщает Латвийское телевидение.

В передачу 4. studija обратилась зрительница Лайне Шилдере, которая использует телефон 2016 года с операционной системой Android 7.0. Она рассказала, что попробовала обновить приложение, однако оно перестало работать. "Получается, эти изменения меня вынуждают купить новый телефон", — возмущается она.

Женщина обратилась в eParaksts и ей сказали, что операционная система должна быть не старше версии 8.0.

Глава отдела корпоративной коммуникации Центра радио и телевидение Винета Спругайне подчеркнула, что поддерживать телефон в хорошем техническом состоянии, в том числе с актуальной операционной системой — это вопрос безопасности. Система Android 7.0 была выпущена в 2016 году, а с 2019 года Android прекратил ее поддержку. По словам Спругайне, это как машина, которая пять лет не проходила техосмотр. Теоретически ездит, но что-то не работает и в любой момент может произойти авария. "Мы не можем позволить жителям использовать безопасную электронную подпись на небезопасном устройстве", — заявила она, добавив, что пользователи были уведомлены, что операционную систему из соображений безопасности нельзя будет использовать уже с 2022 года.

"Мы говорим о менее 1% пользователей eParaksts mobile, у которых такие смартфоны, и я не могу сказать, что сейчас к нам массово обращаются", — отметила она.

Однако в дальнейшем проблемы возникнут и у пользователей Android 8.0 — а это 2% из всех 320 000 пользователей eParaksts mobile. Пока что неизвестно, когда именно нельзя будет пользоваться приложением и на Android 8.0, однако Спругайне призвала заранее перейти на более современные версии операционной системы и добавила, что на старых телефонах не только небезопасно пользоваться электронной подписью, в опасности любые данные, которые могут "утечь".

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