Хотя уже полторы недели нет попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, ситуация может очень быстро измениться, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр внутренних дел Рихард Козловскис.

По словам министра, полученная МВД информация свидетельствует о том, что это попытка проверить, не "расслабилась" ли латвийская сторона. Поэтому ответственные службы не теряют бдительности и продолжают интенсивную работу, сказал министр.

Как сообщалось, на протяжении примерно полутора недель Государственная пограничная охрана не выявила попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

В прошлом году были пресечены попытки 13 863 лиц незаконно пересечь границу, а 428 человек были приняты по гуманитарным соображениям. В 2022 году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram