В прошлом году было предотвращено нелегальное пересечение границы 13 863 человек, а 428 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным причинам. В 2022 году было предотвращено 5 286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены по гуманитарным причинам.
Если еще осенью в среднем в день предотвращалось около 100 попыток проникновения в Латвию, то за последние полтора месяца это число уменьшилось, и уже довольно регулярными стали дни, когда не было ни одной попытки.
В конце прошлого года министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что в давлении нелегальной миграции может наступить пауза, но оснований для отмены усиленного режима пограничной охраны на латвийско-белорусской границе нет.
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