Занимающаяся вывозом мусора компания CleanR призвала латвийцев подавать заявки на размещение контейнеров для сбора текстиля и сообщать о местах, где они более всего необходимы.

Жители многоквартирных домов могут обратиться по этому поводу к обслуживающей компании, а жители частных домов и юридические лица — в саму компанию CleanR по электронной почте kc@cleanr.lv или по телефону 67111001.

Компания может подстроиться под нужды конкретных юридических лиц: например, установить картонную коробку для небольших помещений или небольшого количества текстиля, на территории предприятия можно установить пластиковый контейнер со специальной маркировкой либо большой металлический контейнер возле здания.

В такие контейнеры можно выбрасывать любую одежду, обувь, простыни, занавески и полотенца, которые уже не нужны, но все еще находятся в хорошем состоянии. Одежда и обувь должны быть чистыми, сухими, не порванными, без запаха и без плесени, то есть пригодными для дальнейшего использования. Допустимо выбрасывать текстильные изделия с небольшими дырками или такими пятнами, которые можно легко вывести.

Выброшенные таким образом вещи отправятся в центр сортировки, где находящиеся в хорошем состоянии вещи отправят для вторичного использования (например, в благотворительные организации). Вещи с небольшими дефектами отправятся в починку, непригодные к использованию — на мусорный полигон.

Контейнеры для текстиля предназначены только для текстиля, туда нельзя выбрасывать бытовые отходы, упаковку, электротехнику и т. д. Это испортит находящиеся в них текстильные изделия, и их придется отправить на свалку.

Компания уже разместила в разных городах Латвии 156 контейнеров для текстиля, в ближайшее время планируется разместить еще 27 контейнеров в Риге и 22 — в Ропажском крае.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram