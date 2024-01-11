В Рижском университете им. Страдыня (RSU) вместо нынешних девяти факультетов будет пять — медицинский факультет, стоматологический факультет, фармацевтический факультет, факультет наук о здоровье и спорте и факультет социальных наук.

В новый факультет наук о здоровье и спорте войдут нынешние факультет общественного здоровья и социального благополучия и факультет реабилитации. В ведении этого факультета будут находиться также Лиепайский филиал RSU, Лаборатория психологии и Медицинский колледж Красного Креста RSU.

Самые крупные изменения коснутся нового факультета социальных наук, который позаимствует структуру и принципы работы американских университетов– Университета Буффало и Массачусетского технологического института. В факультет социальных наук будут объединены прежние юридический факультет, факультет коммуникации и факультет европейских исследований. В ведении факультета также будет находиться Центр исследований по социальным наукам.

Факультет откажется от традиционной системы кафедр — родственные учебные программы будут объединены в рабочие группы. Таким образом факультет намерен сократить административный аппарат и бюрократическую нагрузку на преподавателей. Студентам будет предоставлен более широкий выбор и интенсивная междисциплинарная научная практика уже с самого начала обучения.

Изменения будут вводиться постепенно в течение января. Новые факультеты начнут работу с 6 февраля, а на прежних факультетах 9 февраля предусмотрен зимний выпуск.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram