Незаконченный в свое время снос родильного корпуса Елгавской больницы завершен, сообщили агентству LETA представители подрядчика - SIA Demontāža.

Демонтаж здания является первым этапом подготовки территории к дальнейшей застройке – строительству автостоянки и расширению здания елгавской больницы.

Фирма SIA Jelgava pilsės slimnīca планирует построить новое здание для отделения инфекционных болезней и отделения лечения хронических больных.

Председатель правления фирмы Demontaža Мартиньш Малниекс пояснил, что во время работ был создан мониторинг сохраняемых зданий, чтобы контролировать влияние работ по сносу конструкции. По его словам, в целом процесс демонтажа был трудным, поскольку недостроенное здание родильного корпуса вплотную примыкало к той части больницы, которая активно эксплуатировалась на протяжении всего периода сноса.

Член правления Елгавской городской больницы Карлис Смилга утверждает, что следующим шагом станет благоустройство территории – строительство автостоянки для нужд сотрудников больницы и пациентов. Также учреждение планирует расширить площадь больницы за счет строительства на территории новых отделений. В настоящее время проектные работы находятся на завершающей стадии.

Осенью 2023 года SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" заключило договор с SIA Demontāža на выполнение всех вышеперечисленных работ. Предполагается, что работы будут завершены к 24 января 2024 года. Стоимость проекта составляет 0,4 миллиона евро (без НДС), он полностью финансируется Елгавской больницей из собственного бюджета.

По данным Firmas.lv, фирма Demontaža принадлежит Мартиньшу Малниексу и Рихарду Муйжниексу. Оборот компании в 2022 году составил 5,57 млн ​​евро, прибыль — 2,26 млн евро.

Фирм SIA Jelgavas pilsētas slimnīca принадлежит Елгавскому городскому самоуправлению. Ее оборот в 2022 году составил почти 20 млн евро, прибыль – 1,1 млн евро.

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