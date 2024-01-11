С тех пор как в середине ноября прошлого года Бюро по защите Сатверсме (SAB) разместило на своем сайте раздел о вакансиях, люди проявляют большой интерес к работе в этом учреждении, и заявки продолжают поступать, сообщили агентству LETA в SAB.

В настоящее время проводится отбор и оценка кандидатов в соответствии с процедурой проверки сотрудников служб безопасности и спецификой должностей.

Процесс отбора кандидатов может занять до шести месяцев. Конкретные данные о количестве кандидатов и процессе проверок бюро не разглашает.

SAB благодарит людей за проявленный интерес и напоминает, что желающие работать в бюро могут и сейчас подавать заявки, поскольку раздел вакансий на сайте учреждения открыт постоянно.

Ранее SAB, учитывая специфику учреждения, само подыскивало потенциальных работников, однако в мае 2022 года бюро впервые в своей истории публично объявило о вакансии — тогда искали аналитика. Затем в октябре 2022 года бюро объявило открытый конкурс на вакансию юриста, а летом 2023 года искало сетевого администратора и инженера по измерениям электромагнитной совместимости.

В пресс-релизе, опубликованном в ноябре прошлого года, говорится, что отныне на сайте sab.gov.lv наряду с основной информацией об учреждении открыт новый раздел — "Вакансии".

В тот момент бюро искало специалиста по разведке/контрразведке, аналитике, сетевого администратора и специалиста по электромагнитным измерениям.

О работе разведчика/контрразведчика SAB пишет: "Ты будешь выстраивать и поддерживать отношения с людьми, планировать и осуществлять оперативные меры для получения информации, важной для безопасности Латвии, искать в океане информации новые источники".

SAB отмечает, что никакое ранее полученное образование, опыт работы или увиденное в фильмах не могут полностью подготовить потенциального претендента к тому, что может предложить SAB. Любознательность, характер и мотивация человека являются определяющими факторами. SAB обещает уникальное обучение для подготовки потенциального специалиста к различным задачам разведывательной и контрразведывательной работы.

Перечислены и требования: аналитическое и логическое мышление, хорошие навыки коммуникации, эмпатия, знание английского и русского или китайского языков, умение самостоятельно планировать и организовывать свою работу, а также умение работать в команде, интерес к событиям и процессам в обществе и мире, высокое чувство ответственности и дисциплинированность, способность к работе в стрессовых ситуациях.

Отдельный пункт — соответствие требованиям статьи 20 Закона об органах государственной безопасности.

Данная статья предусматривает, что должностным лицом или сотрудником учреждения государственной безопасности может быть лицо не моложе 18 лет, гражданин Латвии, с высшим образованием и соответствующий требованиям Закона о государственной тайне для получения специального допуска к гостайне. Также важны состояние здоровья, психологические характеристики и достаточная физическая подготовка.

В SAB не могут работать лица, судимые за умышленное уголовное преступление или уволенные за последние пять лет из органов государственной безопасности, военной или иной государственной службы из-за дисциплинарного взыскания.

Потенциальная зарплата не указана, но SAB обещает "стабильную зарплату и социальные гарантии, долгосрочное сотрудничество, возможности для развития навыков и знаний, возможность поездок и работы за границей". В бюро сообщили, что конкретный размер зарплаты не может быть назван, так как зарплаты сотрудников госбезопасности являются государственной тайной.

SAB — орган государственной безопасности, основными задачами которого являются разведка, контрразведка и защита государственной тайны. Бюро является частью разведывательной сети НАТО и ЕС и постоянно тесно сотрудничает с партнерами в западных странах.

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